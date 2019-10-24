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Новости Одессы и Одесской области

Одеська область у лідерах за обсягами виконання будівельних робіт

Одеська область у лідерах за обсягами виконання будівельних робіт

За 9 місяців будівельна галузь в Україні зросла на 20,5%.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив екс-заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

– Фіксуємо невпинне зростання у будівництві! За підсумками 3-ох кварталів вже виконано робіт на 113,9 млрд грн. Це на 20,5% більше, ніж за той самий період минулого року. За підсумками звітного періоду індекс будівництва інженерних споруд склав 124,1%, будівель – 116,7% (житлових – 102%, нежитлових – 131,5%), – заявив Парцхаладзе.

За обсягами виконання будівельних робіт серед регіоніів у лідерах  Дніпропетровська область (13,4 млрд грн), Одеська область (11 млрд грн), Харківська область (10,1 млрд грн) та м. Київ (27 млрд грн).

Фото: Моя Одесса

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