Одеська область серед лідерів за кількістю новонароджених немовлят у 2019 році

У 2019 році в Одеській області народилося 21 075 немовлят.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.
– У 2019 в Україні народилося більше 300 тисяч немовлят. Кожен 10-й малюк вперше побачив світ у столиці: тут народилося 32 634 дитини, – повідомляє відомство.
На другому місці після Києва за народжуваністю перебуває Дніпропетровська область – 22 703 дитини, далі йдуть Львівська (21 916) та Одеська (21 075) області.
Найнижча народжуваність зафіксована в Луганській (5046) і Чернігівській (6165) областях.
Фото: УНІАН
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