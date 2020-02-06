Одеська область опинилась у п’ятірці регіонів з найдорожчим тарифом за кубометр холодної води

До 20% подорожчав кубометр холодної води для деяких українців.
Про це повідомляє Сегодня.
Серед обласних центрів рекордсменом є Кропивницький. Там городяни платитимуть на сім гривень більше, ніж раніше, а саме – 37 гривень 62 копійки за кубометр холодної води.
В цілому топ-п’ятірка дорогого централізованого водопостачання виглядає так:
- Кропивницький – 37,62 грн / куб.
- Ужгород – 33,96 грн / куб.
- Тернопіль – 27,33 грн / куб.
- Полтава – 26,79 грн / куб.
- Одеса – 26,72 грн / куб.
Фото: Сегодня
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