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Новости Одессы и Одесской области

Одеська область опинилась у п’ятірці регіонів з найдорожчим тарифом за кубометр холодної води

Одеська область опинилась у п’ятірці регіонів з найдорожчим тарифом за кубометр холодної води

До 20% подорожчав кубометр холодної води для деяких українців.

Про це повідомляє Сегодня.

Серед обласних центрів рекордсменом є Кропивницький. Там городяни платитимуть на сім гривень більше, ніж раніше, а саме – 37 гривень 62 копійки за кубометр холодної води.

В цілому топ-п’ятірка дорогого централізованого водопостачання виглядає так:

  • Кропивницький – 37,62 грн / куб.
  • Ужгород – 33,96 грн / куб.
  • Тернопіль – 27,33 грн / куб.
  • Полтава – 26,79 грн / куб.
  • Одеса – 26,72 грн / куб.

Фото: Сегодня

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