Одеська область опинилась у п’ятірці регіонів з найдорожчим тарифом за кубометр холодної води

Одесса – город пробок: ежедневно тянучки «съедают» почти час жизни одесситов Одесса впервые попала в рейтинг индекса трафика автодвижения. Результаты не обнадеживают: 7 место в Европе и 18 в мире в списке самой высокой транспортной загрузки. Организация «ТоmTom Traffic Index» оценивает ситуацию на дорогах в 416 городах и 57 странах на всех континентах. ПОДРОБНЕЕ

Как показала себя Одесса в рейтингах: самый дорогой, самый грязный и самый популярный город Безусловно, мы любим свой город и область без каких-либо «но» и одобрений извне. Но иногда полезно посмотреть на себя со стороны и узнать, а как же там у них — в соседнем населенном пункте, громаде, области и даже в стране. Это как нельзя лучше демонстрируют всевозможные рейтинги, опросы, топы. К тому же, это настоящее подспорье для работы различных служб, возможность корректировать и перестраивать планы. Мы решили выяснить, как Одесса демонстрирует себя на разных уровнях, чем мы можем гордиться, а что нужно срочно исправлять. ПОДРОБНЕЕ