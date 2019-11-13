Одеська область на 7 місці за кількістю культурного продукту в Україні

Такі дані наводяться на Facebook-сторінці “Економіка культури” на підставі даних Держстату.

Відтак, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок забезпечують лише 0,7% (17 млрд грн) валової доданої вартості України.

Внесок окремих областей та міст – дуже різний. Одне місто Київ забезпечує більше третини доданої вартості сектору культури. Харківська, Львівська та Дніпропетровська області – три найбільші (після Києва) виробники українського культурного продукту. Трішки позаду Одеська, Донецька та Київська області.

Якщо говорити про продуктивність (додану вартість на душу населення), то в топі бачимо інші регіони. Наприклад, Миколаївська та Полтавська області за цим показником випереджають Дніпропетровську, Львівську та Одеську області.

Загалом найпродуктивнішими є:

1. м. Київ (2264 грн/особу)

2. Харківська обл. (449 грн/особу)

3. Київська обл. (383 грн/особу)

4. Миколаївська обл. (347 грн/особу)

5. Полтавська обл. (344 грн/особу)

6. Львівська обл. (342 грн/особу)

7. Одеська обл. (321 грн/особу)

8. Дніпропетровська обл. (287 грн/особу)

9. Черкаська обл. (283 грн/особу)

10. Запорізька обл. (273 грн/особу)

Найменше культурного продукту виробляє Чернівецька та Кіровоградська області. Вони також мають одні із найнижчих показників продуктивності у цій сфері (195 та 197 грн/особу відповідно).

Фото: Вікіпедія

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