Одеська обласна дитяча лікарня отримала обладнання з допомогою SMS-повідомлень

Сьогодні, 25 вересня, відділенню кардіоревматології Одеської обласної дитячої лікарні передали необхідне обладнання.
Про це повідомляє пресслужба Київстар.
Кошти на обладнання зібрали в рамках спільної ініціативи Київстар та Міжнародного Благодійного Фонду “Українська Біржа Благодійності” (МБФ УББ) “Дитяча надія”.
Абоненти Київстар перераховували за допомогою SMS-повідомлень. З цієї суми до Одеської обласної дитячої лікарн була закуплена робоча станція Холтера ЕКГ та вимірювач артеріального тиску ВАТ-41. Станція Холтера дозволяє цілодобово фіксувати інформацію про роботу серця, проводити дослідження серця та судин, встановлювати захворювання та визначати тактику лікування.
Щороку в Одеській обласній дитячій лікарні проходять амбулаторне та стаціонарне лікування близько 6 тисяч дітей. З них близько 400 мають вроджені вади серця, а 60 захворювань кваліфікуються як критичні та вимагають ургентного медичного втручання.
Передача цього обладнання стала третьою за напрямом кардіологія і сьомою у проекті “Дитяча надія”. На сьогодні сума пожертв вже склала понад 1 млн. 380 тис. грн.
Фото: Пресслужба Київстар
Выскажите ваше мнение. Это важно.