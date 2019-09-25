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Новости Одессы и Одесской области

Одеська обласна дитяча лікарня отримала обладнання з допомогою SMS-повідомлень

Одеська обласна дитяча лікарня отримала обладнання з допомогою SMS-повідомлень

Сьогодні, 25 вересня, відділенню кардіоревматології Одеської обласної дитячої лікарні передали необхідне обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Київстар.

Кошти на обладнання зібрали в рамках спільної ініціативи Київстар та Міжнародного Благодійного Фонду “Українська Біржа Благодійності” (МБФ УББ) “Дитяча надія”.

Абоненти Київстар перераховували за допомогою SMS-повідомлень. З цієї суми до Одеської обласної дитячої лікарн була закуплена робоча станція Холтера ЕКГ та вимірювач артеріального тиску ВАТ-41. Станція Холтера дозволяє цілодобово фіксувати інформацію про роботу серця, проводити дослідження серця та судин, встановлювати захворювання та визначати тактику лікування.

Щороку в Одеській обласній дитячій лікарні проходять амбулаторне та стаціонарне лікування близько 6 тисяч дітей. З них близько 400 мають вроджені вади серця, а 60 захворювань кваліфікуються як критичні та вимагають ургентного медичного втручання.

Передача цього обладнання стала третьою за напрямом кардіологія і сьомою у проекті “Дитяча надія”. На сьогодні сума пожертв вже склала понад 1 млн. 380 тис. грн.

Фото: Пресслужба Київстар

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