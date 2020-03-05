Одеська митниця отримала нового очільника: на цю посаду претендували понад пів сотні кандидатів

Відсьогодні Одеська митниця Держмитслужби має нового очільника.
Про це повідомляє Нова митниця у Facebook.
Михайло Грібанов став переможцем першого відкритого конкурсу Нової митниці на керівну посаду в регіонах.
Після запуску Нової митниці у грудні 2019 р. призначення на керівні посади відбувається виключно на конкурсній основі. Це дозволяє поповнити кадровий склад Держмитслужби фахівцями у прозорий та конкурентний спосіб.
За Одеську митницю змагалися 58 кандидатів. Упродовж 45 днів конкурсна комісія провела 3 етапи відбору, яким передувало онлайн-тестування на знання Основного закону України. До фінальних співбесід із головою Держмитслужби дійшли 5 претендентів, де перемогу здобув Михайло Грібанов.
Новий очільник Одеської митниці має профільну освіту Академії митної служби України, досвід роботи на митниці та у бізнесі.
– Перед Одеською митницею стоїть дуже відповідальне завдання щодо наповнення бюджету та посилення протидії контрабанді й порушенню митних правил. Я переконаний, ми досягнемо високих показників та забезпечимо якісний сервіс для імпортерів, — зазначив Михайло Грібанов.
Фото: 24 канал
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!