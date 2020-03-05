Одеська митниця отримала нового очільника: на цю посаду претендували понад пів сотні кандидатів

Про це повідомляє Нова митниця у Facebook.

Михайло Грібанов став переможцем першого відкритого конкурсу Нової митниці на керівну посаду в регіонах.

Після запуску Нової митниці у грудні 2019 р. призначення на керівні посади відбувається виключно на конкурсній основі. Це дозволяє поповнити кадровий склад Держмитслужби фахівцями у прозорий та конкурентний спосіб.

За Одеську митницю змагалися 58 кандидатів. Упродовж 45 днів конкурсна комісія провела 3 етапи відбору, яким передувало онлайн-тестування на знання Основного закону України. До фінальних співбесід із головою Держмитслужби дійшли 5 претендентів, де перемогу здобув Михайло Грібанов.

Новий очільник Одеської митниці має профільну освіту Академії митної служби України, досвід роботи на митниці та у бізнесі.

– Перед Одеською митницею стоїть дуже відповідальне завдання щодо наповнення бюджету та посилення протидії контрабанді й порушенню митних правил. Я переконаний, ми досягнемо високих показників та забезпечимо якісний сервіс для імпортерів, — зазначив Михайло Грібанов.

Фото: 24 канал

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