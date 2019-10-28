fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Одеська міськрада витратить майже 7 млн гривень на новорічні подарунки для школярів

Одеська міськрада витратить майже 7 млн гривень на новорічні подарунки для школярів

Департамент освіти та науки одеської міської ради замовив та провів конкурс на визначення підрядної організації, яка поставить традиційні новорічні подарунки для дітлахів одеських шкіл.

Про це повідомляє Depo.Одеса із посиланням на сайт закупівель Prozorro.

Керівництво департаменту було готове заплатити за 97 797 святкових наборів 6 млн 893 тис гривень.

До аукціону були допущені дві структури: ТОВ “Одеська продуктова компанія” та ТОВ “Проект інвест ХХІ”. Пропозиція останньої виявилася вигіднішою – 6 млн 768 тис гривень.

Переможець має поставити продукцію до 13 грудня 2019 року.

Фото: okoz.online

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить