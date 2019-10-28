Одеська міськрада витратить майже 7 млн гривень на новорічні подарунки для школярів

Департамент освіти та науки одеської міської ради замовив та провів конкурс на визначення підрядної організації, яка поставить традиційні новорічні подарунки для дітлахів одеських шкіл.

Про це повідомляє Depo.Одеса із посиланням на сайт закупівель Prozorro.

Керівництво департаменту було готове заплатити за 97 797 святкових наборів 6 млн 893 тис гривень.

До аукціону були допущені дві структури: ТОВ “Одеська продуктова компанія” та ТОВ “Проект інвест ХХІ”. Пропозиція останньої виявилася вигіднішою – 6 млн 768 тис гривень.

Переможець має поставити продукцію до 13 грудня 2019 року.

Фото: okoz.online