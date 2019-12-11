Одеська міська рада має наміри об’єднати місто з 26 прилеглими селами

Одеська міська рада звернулася до Кабінету міністрів України, Одеської обласної ради та облдержадміністрації з проханням врахувати інтереси Одеси при створенні перспективного плану об’єднаних громад регіону.
Текст звернення депутати затвердили на сьогоднішній сесії зборів, передає кореспондент «Думської».
Зачитував його голова земельної комісії Олег Бриндак, який заявив, що Одеса «задихається в нинішніх кордонах».
– У нас 6 тисяч осіб на квадратний кілометр, такої щільності немає ні в одному великому місті України, – зазначив він. – У нас 18 квадратних метрів житла на людину, в той час як в середньому по Україні – більше 20 метрів. І найголовніше, забудова околиць триває – то, що сьогодні будується і те, що планується побудувати найближчим часом, розраховане на 300 тисяч жителів.
Міськрада просить включити до складу Одеської міської об’єднаної територіальної громади такі населені пункти: Одесу, Фонтанку, Крижанівка, Нову Дофінівка, Чорноморське, Григорівка, Нові Біляри, Іваново, Світле, Корсунці, Красносілка, Іллічівка, Протопопівка, Латівка, Усатово, Набережне, Нерубайське, Велику Балку, Авангард, Прилиманське, Сухий Лиман, Нову Долину, Таїрове, Малодолинське, Бурлача Балка, Великодолинське, Олександрівку.
– Просимо врахувати при розробці перспективного плану формування громад інтереси міста і включити представників Одеси до робочих органів, – говориться в зверненні.
У деяких депутатів виникли питання: зокрема, що дасть приєднання до Одеси такої маси населених пунктів в економічних відносинах і чи не стануть вони камінням, які втоплять бюджет міста? Ні доповідач, ні інші чиновники назвати будь-які цифри не змогли, проте віце-мер Світлана Бедрега заявила, що мова не йде про великі суми.
– Так, сьогодні нам економічно це невигідно, але ми повинні думати стратегічно – ці території і без нас забудують і тільки збільшать навантаження на Одесу, але при цьому ми там не зможемо ні на що впливати. Ці люди і так сидять наших комунікаціях і користуються нашою інфраструктурою, потрібно виправити вже сформовану ситуацію, – зазначив Олег Бриндак.
Відзначимо, що Малодолинське і Бурлача Балка, яку депутати пропонують приєднати до Одеси, вже входять до складу іншого міськради – Чорноморського.
Фото: YouTube
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