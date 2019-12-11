Одеська міська рада має наміри об’єднати місто з 26 прилеглими селами

Текст звернення депутати затвердили на сьогоднішній сесії зборів, передає кореспондент «Думської».

Зачитував його голова земельної комісії Олег Бриндак, який заявив, що Одеса «задихається в нинішніх кордонах».

– У нас 6 тисяч осіб на квадратний кілометр, такої щільності немає ні в одному великому місті України, – зазначив він. – У нас 18 квадратних метрів житла на людину, в той час як в середньому по Україні – більше 20 метрів. І найголовніше, забудова околиць триває – то, що сьогодні будується і те, що планується побудувати найближчим часом, розраховане на 300 тисяч жителів.

Міськрада просить включити до складу Одеської міської об’єднаної територіальної громади такі населені пункти: Одесу, Фонтанку, Крижанівка, Нову Дофінівка, Чорноморське, Григорівка, Нові Біляри, Іваново, Світле, Корсунці, Красносілка, Іллічівка, Протопопівка, Латівка, Усатово, Набережне, Нерубайське, Велику Балку, Авангард, Прилиманське, Сухий Лиман, Нову Долину, Таїрове, Малодолинське, Бурлача Балка, Великодолинське, Олександрівку.

– Просимо врахувати при розробці перспективного плану формування громад інтереси міста і включити представників Одеси до робочих органів, – говориться в зверненні.

У деяких депутатів виникли питання: зокрема, що дасть приєднання до Одеси такої маси населених пунктів в економічних відносинах і чи не стануть вони камінням, які втоплять бюджет міста? Ні доповідач, ні інші чиновники назвати будь-які цифри не змогли, проте віце-мер Світлана Бедрега заявила, що мова не йде про великі суми.

– Так, сьогодні нам економічно це невигідно, але ми повинні думати стратегічно – ці території і без нас забудують і тільки збільшать навантаження на Одесу, але при цьому ми там не зможемо ні на що впливати. Ці люди і так сидять наших комунікаціях і користуються нашою інфраструктурою, потрібно виправити вже сформовану ситуацію, – зазначив Олег Бриндак.

Відзначимо, що Малодолинське і Бурлача Балка, яку депутати пропонують приєднати до Одеси, вже входять до складу іншого міськради – Чорноморського.

Фото: YouTube

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