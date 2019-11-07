Одеситів закликають приєднатися до написання радіодиктанту національної єдності

Про це повідомляє Урядовий портал.

Радіодиктант буде проведено об 11:00 у читальній залі бібліотеки ім. В. Вернадського, де зберуться запрошені політики, громадські діячі і журналісти. В режимі онлайн приєднатися до них може кожен охочий, оскільки диктант звучатиме в ефірі Українського радіо, також акцію транслюватиме телеканал UA: Перший.

Текст радіодиктанту в прямому ефірі читатиме відомий мовознавець, автор підручників і посібників з української мови та літератури Олександр Авраменко, який складає текст диктанту останні 13 років. Цього року автор внесе у текст кілька елементів на перевірку нової редакції чинного правопису.

Цього року вперше диктант можна буде перевірити вже через 15 хвилин після його написання. За цей час (11:45-12:00) охочі зможуть надіслати свій текст (фото, скан або скріншот із вказаною зворотною адресою) на електронну скриньку Українського радіо (rd@nrcu.gov.ua) або у приватні повідомлення на сторінці Українського радіо у Фейсбук (UA: Українське радіо), або на вайбер – 097-107-107-9. Повідомлення слід надсилається лише на одну адресу, не дублювати на всі.

З 12:00 до 12:15 в прямому ефірі Українського радіо Олександр Авраменко проведе роботу над помилками. Автори безпомилкових диктантів отримають заохочувальні призи. Додатково буде оголошено конкурс на найкращі твори про написання диктанту.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови. Відтоді щороку слухачі, а віднедавна й телеглядачі можуть взяти участь у написанні диктанту й перевірити, наскільки добре вони знають мову.

З кожним роком акція єдності стає все більш популярною. Спочатку автори ідеї раділи 5-6 тисячам листів iз готовими диктантами, в останні роки їх число перевищує вже 30 тисяч. Причому йдеться лише про офіційні дані. Реально ж перевірити свої знання у визначений день збирається набагато більша кількість охочих. Пишуть диктант і за межами України. Торік на адресу Українського радіо надійшло 32779 диктантів. З них без помилок написали 311 учасників.

Фото: Донеччина.TV

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