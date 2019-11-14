Одещина у трійці областей, де найактивніше використовують Instagram

Instagram в Україні динамічно зростає.
Про це повідомляє Економічна правда.
Якщо у 2017 році мережею користувалися 3,8 млн осіб, то у 2018 році — уже 7,3 млн.
У 2018 році кількість користувачів зросла на 50,7% — із 7,3 млн до 11 млн, а мобільний додаток Instagram посів перше місце в країні за кількістю завантажень серед додатків соціальних мереж.
У березні 2019 року мережею користувалися ті ж 11 млн жителів.
Цікаво, що за рівнем проникнення Instagram Чернівці випереджають Київ. Зате з точки зору використання мобільного додатку трійка передовиків виглядає логічно: Київська, Одеська та Харківська області.
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