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Новости Одессы и Одесской области

Одещина на 5 місці за рівнем залучення іноземних інвестицій в Україні

Одещина на 5 місці за рівнем залучення іноземних інвестицій в Україні

Одеський регіон є привабливим для залучення іноземних інвестицій.

Про це повідомляє Одеса.депо з посиланням на директорку департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської ОДА Євгенію Волинець.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій за І півріччя 2019 року становив $1258,6 млн. Це дало зростання на 0,7 % у порівняні із минулим роком.

– Надходження прямих інвестицій з області здійснюється до 12 країн світу. Сьогодні департамент активно опрацьовує 29 інвестиційних тизерів, які можуть бути реалізовані в Одеській області, а саме, в галузях промисловості альтернативної енергетики, туризму та рекреації, – зазначила Євгенія Волинець.

Одеський регіон є привабливим для залучення іноземних інвестицій, але сучасні інвестори звертають увагу на ймовірні ризики, які пов’язані із рівнем розвитку корупції в нашій країні, захисту своїх прав та законних інтересів через судову систему, відсутність прямих способів виведення інвестицій та відсутністю чіткого механізму підтримки інвестора на початковій стадії.

Фото: cbt.center

 

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