Одещина друга у рейтингу областей України за кількістю викрадень автомобілів

Всього впродовж 2019 року в Одеській області зареєстровано 518 кримінальних випадків за статтею 289 КК України “Незаконне заволодіння транспортним засобом”.

Про це пише 0512, посилаючись на відповідь Нацполіції на запит.

Згідно статистики, в Україні за 2019 рік зареєстровано 6 182 випадків викрадень машин. Так, на першому місці місто Київ – там зареєстровано 1022 випадки, після нього йде Одеська область – 518. Третє місце займає Дніпропетровська область – 518 випадків. Далі йде Харківська область – 329 випадків і Чернігівська – 290 угонів.

Якщо ж порівнювати з Південними областями: Миколаївською, Одеською та Херсонською, то Миколаївщина посідає друге місце після Одеси. У Херсонській області 199 кримінальних порушень за статтею 289.

Фото: lawyer-expert

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