Одещина друга після Київщини за кількістю інтернет-користувачів: їх у області понад мільйон

Про це повідомляє Державна служба статистики.

На сайті установи опубліковано оновлені дані про кількість абонентів багатоканального платного телебачення та інтернет-зв’язку станом на 1 жовтня 2019 року.

Всього 2,44 мільйона українців користуються кабельним телебаченням (кількість врахована без жителів окупованих територій – ред.). У Києві найбільша кількість користувачів – майже півтора мільйона. У той же час, у Київській області області лише 64,4 тисячі. Дніпро і область займають друге місце з цифрою 152,5 тисячі абонентів, а третє – Одеська область та 77,6 тисяч користувачів. Якщо говорити про супутникове телебачення, то лише 37,1 тисяча українців користуються ним. А ось за інтерактивне ТБ платять 294,5 тисячі абонентів.

З інтернетом справи йдуть краще: лідери ті ж (порядок трохи інший), але кількість більше. В Україні 27 520 мільйонів абонентів, з них в Києві лише 1,747 мільйонів користувачів, Одеська область – 1,111 мільйонів, а Дніпропетровська – 259,8 тисяч.

Держстат також підрахував, скільки казна отримала за телеком-послуги і поштовий зв’язок: за 9 місяців 2019 року ця сума становить 52 648 млн гривень. На мобільного зв’язку заробили більше половини – більше 27 мільйонів, далі послуги ШПД (високошвидкісний доступ в інтернет) – майже 10 мільйонів, послуги проводового інтернету – понад 6 мільйонів і фіксована телефонія – майже 3,5 мільйон гривень.

Фото: ШоТам

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