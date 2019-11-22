Одещина друга після Київщини за кількістю інтернет-користувачів: їх у області понад мільйон

Однак за кількістю користувачів кабельного телебачення Одеська область посіла третє місце.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
На сайті установи опубліковано оновлені дані про кількість абонентів багатоканального платного телебачення та інтернет-зв’язку станом на 1 жовтня 2019 року.
Всього 2,44 мільйона українців користуються кабельним телебаченням (кількість врахована без жителів окупованих територій – ред.). У Києві найбільша кількість користувачів – майже півтора мільйона. У той же час, у Київській області області лише 64,4 тисячі. Дніпро і область займають друге місце з цифрою 152,5 тисячі абонентів, а третє – Одеська область та 77,6 тисяч користувачів. Якщо говорити про супутникове телебачення, то лише 37,1 тисяча українців користуються ним. А ось за інтерактивне ТБ платять 294,5 тисячі абонентів.
З інтернетом справи йдуть краще: лідери ті ж (порядок трохи інший), але кількість більше. В Україні 27 520 мільйонів абонентів, з них в Києві лише 1,747 мільйонів користувачів, Одеська область – 1,111 мільйонів, а Дніпропетровська – 259,8 тисяч.
Держстат також підрахував, скільки казна отримала за телеком-послуги і поштовий зв’язок: за 9 місяців 2019 року ця сума становить 52 648 млн гривень. На мобільного зв’язку заробили більше половини – більше 27 мільйонів, далі послуги ШПД (високошвидкісний доступ в інтернет) – майже 10 мільйонів, послуги проводового інтернету – понад 6 мільйонів і фіксована телефонія – майже 3,5 мільйон гривень.
Фото: ШоТам