Одеса стане першим українським містом, яке матиме свою цифрову копію

Цифровий двійник міста математично точно розраховуватиме наслідки тієї чи іншої дії для всіх міських систем.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

У рамках роботи IV Міжнародного інвестиційного форуму «Одеса 225Т» 3 жовтня відбулося підписання Меморандуму про співпрацю муніципалітету з провідним оператором мобільного зв’язку.

Сторони закріпили намір про створення «цифрового двійника» Одеси.

Цифровий двійник міста – це його віртуальна модель, яка також включає в себе процеси, що відбуваються в місті. Віртуальна система постійно оновлюється відповідно до змін у своїх реальних прототипах.

– Рішення для Smart City будуть реалізовані на базі європейської IoT-платформи Vodafone за прикладом Лондона, Амстердама, Мюнхена і Лісабона, – зазначив заступник Одеського міського голови Павло Вугельман.

Завдання цифрового двійника міста – моделювати роботу реальної системи, тестувати гіпотези, нові стратегії, допомагати ефективно управляти міським господарством, математично точно розраховувати наслідки тієї чи іншої дії для всіх міських систем.

На сьогодні в Україні немає населених пунктів, у яких наявна їх цифрова копія. Одеса має всі шанси стати першим українським містом, у якому з’явиться його цифрова копія.

Фото: Ukraine IS