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Новости Одессы и Одесской области

Одеса посіла 7 місце в Європі серед мегаполісів, схильних до заторів на дорогах

Одеса посіла 7 місце в Європі серед мегаполісів, схильних до заторів на дорогах

У світовому рейтингу найбільш завантажених заторами мегаполісів Одеса опинилася на 18 місці.

Про це йдеться у рейтингу TomTom.

Київ погіршив свій рейтинг на 1 позицію, і посів 12-місце у світі (та 3-є у Європі) серед мегаполісів, схильних до заторів на дорогах.

Поруч з Києвом у всесвітньому рейтингу розташувались Бангкок та Мехіко. Всього рейтинг охопив 416 міст. Найбільш завантажені — індійське місто Бенгалуру, столиця Філіпін – Маніла, та столиця Колумбії – Богота.

У Європі столиця України посідає 3-є місце у рейтингу, поступаючись лише Москві та Стамбулу. Одеса в європейському рейтингу посіла 7-е місце.

За даними рейтингу, одесити проводять у заторах в середньому 22-25 хвилин на день. За рік тривалість перебування в заторах набігає 7 днів та 16 годин.

За цей час, згідно з TomTom можна зв’язати 46 шапок, або 8 светрів. Або подивитися 162 епізоди “Гри престолів”.

Найбільш незручний час для пересування містом у вівторок між 18:00 та 19:00.

Фото: odesa.znaj.ua

 

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