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Одеса очолює рейтинг міст з найбільшим доходом від паркінгів

Одеса очолює рейтинг міст з найбільшим доходом від паркінгів

В Україні майже половина обласних центрів не заробляє на паркінгах. Або міська влада не цікавиться цим питанням, або на міських паркінгах заробляють приватні структури і не платять за це в бюджет міста.

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Про це йдеться у матеріалі видання Економічна правда.

Згідно рейтингу обласних центрів за сумою збору за місця для паркування за 2019 рік, Одеса посідає друге місце (після Києва). Впродовж 2019 року місто заробило на парковках 29,50 млн грн.

Варто зазначити, що паркувальний збір є лише у 12 обласних центрах.

В умовному рейтингу ефективності експлуатації міських паркінгів перше місце посідає Одеса, випереджаючи Київ. Бюджет міста в шість разів менший за столичний, населення менше утричі, але частка зборів за паркування в бюджеті Одеси становить рекордні для України 0,26%.

Бюджет міста у 2019 році отримав від паркінгів 29,5 млн грн і це лише на 6 млн менше, ніж у столиці.

Рейтинг доходів від паркінгів на душу населення також очолює Одеса.

При цьому діяльність КП “Одестранспарксервіс” абсолютно непрозора на відміну від “Київтранспарксервісу”. В одеського КП відсутній сайт, кількість місць для паркування невідома.

З відкритих джерел відомо лише про найвищі в країні тарифи: у прибережних районах вартість години паркування сягає 50 грн.

Джерело складеного рейтингу: openbudget.gov.ua

Фото: Одесская жизнь

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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