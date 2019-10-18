fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Одеса без поліетилену: містян запрошують на еко-акцію, де можна обміняти поліетиленові пакети

Одеса без поліетилену: містян запрошують на еко-акцію, де можна обміняти поліетиленові пакети

19 жовтня в Одесі стартує акція «Одеса без поліетилену», яка відбуватиметься в рамках соціально-екологічних проектів, спрямованих на зменшення споживання пластика і збільшення площі зелених насаджень.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Акція «Одеса без поліетилену» передбачає обмін поліетиленових пакетів на тканинні сумки, пакети з крафтового матеріалу, мішечки багаторазового використання і т.д.

Водночас, тоді ж відбуватиметься акція «Посади дерево» – проводиться висадка саджанців по локаціях в місті з залученням озеленювачів КП «Міськзелентрест».

Масштабний старт акцій пройде з залученням творчих колективів, музичних груп, вокалістів, ансамблів, переможців та учасників конкурсу «Україна має талант» і ін.

Початок – 19 жовтня в парку імені Т.Г. Шевченко (біля естрадного майданчика “Ракушка”).
О 10:00 – висадка саджанців і о 13:00 – розважальні програми.

Фото: 5 канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить