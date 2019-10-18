Одеса без поліетилену: містян запрошують на еко-акцію, де можна обміняти поліетиленові пакети

19 жовтня в Одесі стартує акція «Одеса без поліетилену», яка відбуватиметься в рамках соціально-екологічних проектів, спрямованих на зменшення споживання пластика і збільшення площі зелених насаджень.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Акція «Одеса без поліетилену» передбачає обмін поліетиленових пакетів на тканинні сумки, пакети з крафтового матеріалу, мішечки багаторазового використання і т.д.

Водночас, тоді ж відбуватиметься акція «Посади дерево» – проводиться висадка саджанців по локаціях в місті з залученням озеленювачів КП «Міськзелентрест».

Масштабний старт акцій пройде з залученням творчих колективів, музичних груп, вокалістів, ансамблів, переможців та учасників конкурсу «Україна має талант» і ін.

Початок – 19 жовтня в парку імені Т.Г. Шевченко (біля естрадного майданчика “Ракушка”).

О 10:00 – висадка саджанців і о 13:00 – розважальні програми.

Фото: 5 канал