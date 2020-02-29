Очевидцы сообщают о стрельбе в Одессе: домушник ранил мужчину

Инцидент произошел вечером 28 февраля на улице Среднефонтанской, 19б.
Как сообщает Оdessit-ua со ссылкой на очевидцев, подозрительный мужчина дергал ручки входных дверей, надеясь на то, что одна из них окажется открытой.
К нему подошел один из жильцов и стал расспрашивать. Однако злоумышленник достал пистолет и сделал несколько выстрелов.
По предварительной информации, в пострадавшего попали четыре пули.
Фото: @Xydessa
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