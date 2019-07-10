Очередную поставщицу «секс-работниц» для иностранных борделей задержали в Одесском аэропорту

В международном аэропорту «Одесса» задержали 30-летнюю одесситку при попытке переправить двух девушек для работы в секс-индустрии ОАЭ.

Установлено, что потенциальных жертв женщина искала через сеть интернет, предлагая им работу за рубежом. Выбирала злоумышленница девушек, которые оказались в затруднительном материальном положении, и убеждала, что работа даст возможность решить эти проблемы.

Чтобы еще больше «привязать» будущих работниц, женщина брала на себя расходы на перелет и оформление необходимых документов. При условии, что ей вернут эти деньги, отработав их предоставлением услуг сексуального характера.

Задержали злоумышленницу после совместной операции Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следственного управления и прокуратуры Одесской области. По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

По месту жительства женщины обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие ее преступную деятельность. Устанавливается весь круг организаторов этого канала торговли людьми.