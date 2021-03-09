Очередной живодер: под Одессой дед задушил кота на глазах у соседей (видео)

В Одесской области полицейские расследуют факт жестокого обращения с животным.
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По сообщению пресс-службы областного управления Нацполиции, в правоохранительные органы обратился с заявлением 60-летний житель Одесского района и попросил принять меры к соседу, который якобы у него на глазах убил камнем его кота.
Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жесткое обращение с животными).
Сейчас в полиции устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее в сообществах одесских зоозащитников распространили видео, на котором пенсионер идет выбрасывать труп кота, которого перед этим на глазах у соседей задушил и засунул в пакет. Сообщается, что инцидент произошел в Царском селе.
Как заявил на видео дед возмущенным очевидцам, он расправился с животным из-за того, что тот якобы гадил на территории его дома.
Зоозащитники также сообщают, что когда на место прибыли правоохранители, жена возможного живодера заявила, что никакого кота не было и соседям якобы все показалось.
Однако, по словам местных жителей, этот мужчина не впервые издевается над животными, а в районе постоянно пропадают коты.
Как сообщалось ранее, в Одессе женщина жестоко убила своего кота за то, что тот ее поцарапал. По факту жестокого обращения с животным начато уголовное производство.
Также сообщалось, что в Одесской области подросток распял кота на деревянном кресте.
Фото: zdorovet.ru
Видео: Vgorode Odessa