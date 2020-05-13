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Новости Одессы и Одесской области

Очередной Чилдрен Кинофест проведут онлайн с 29 мая по 7 июня: что в программе

Очередной Чилдрен Кинофест проведут онлайн с 29 мая по 7 июня: что в программе

VII фестиваль искусства кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест пройдет с 29 мая по 7 июня 2020 года. Его проведут в режиме онлайн на официальном сайте кинофестиваля. Все фильмы программы можно будет посмотреть бесплатно, в любое удобное для зрителей время. Победителя, по традиции, также выберут зрители, которые смогут проголосовать за полюбившуюся киноленту.

В конкурсную программу фестиваля войдут фильмы для аудитории в возрасте от четырех лет, отобранные командой Чилдрен Кинофеста.

Также в рамках фестиваля, уже в четвертый раз, состоится конкурс детских фильмов. Победителей определит жюри украинских кинематографистов – продюсер и директор Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, звезда сериала «Первые ласточки», актер Максим Самчик и аниматор Олег Маламуж, автор фильма-победителя VI Чилдрен Кинофеста «Украденная принцесса».

Кроме того, зрители секции детских короткометражных фильмов смогут проголосовать онлайн и выбрать победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». Обладатели этого приза также получат приз 10 тыс. гривен.

Что в программе фестиваля?

Украину в конкурсной программе фестиваля представляет фантастическая приключенческая лента «Фокстер & Макс» Анатолия Матешко (производства Pronto film).

Для старшей аудитории Чилдрен Кинофест предлагает бешеную путешествие на рок-фестиваль в Норвегии – с подростками-героями роуд-муви «Лос Бандо», которое претендовало на получение «Хрустального медведя» за лучший художественный фильм для юношества на Берлинском кинофестивале.

В программе Чилдрен кинофестиваля покажут два анимационных фильма: «Сипсик – кукла-друг» (экранизация знаменитой серии рассказов, которая стала символом детской литературы Эстонии) и «Гол!» (лента о маленьком кротике, который мечтает стать футболистом, а не шахтером, как все его родственники).

Также в программу вошли немецкое фэнтези «Тим Талер, или Проданный смех», австралийский семейный фильм «Мой друг мистер Персиваль» и голландско-немецкая драма «Салон красоты Роме».

Специальным событием ко Дню защиты детей (1 июня) станет онлайн-премьера фильма-победителя Чилдрен Кинофеста 2019 года – анимационного фэнтези «Похищенная принцесса» Олега Маламужа.

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