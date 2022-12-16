Новости Одессы и Одесской области

Общественная активистка вывозила уклонистов заграницу

В Одессе СБУ ликвидировала схему побега уклоняющихся за границу под видом моряков иностранных судов.

Об этом сообщает телеграмм-канал «Одесской Жизни».

Руководила организацией нелегального трафика глава местного общественного объединения моряков Кристина Король.

Она предлагала потенциальным призывникам скрыто уехать за пределы Украины, якобы прикрываясь работой на иностранных торговых судах.

Для этого злоумышленница снабжала своих клиентов поддельными документами о непригодности к военной службе.

Стоимость «услуг» составляла от 7 до 8 тыс. дол. с человека. Сумма зависела от обстоятельств и срочности зарубежного рейса.

В группу входили отец злоумышленницы и руководитель местного учебного центра моряков, который использовал собственные связи в медучреждениях для оформления фальшивых справок о состоянии здоровья.

Готовый пакет фейковых документов заказчики получали от курьера.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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