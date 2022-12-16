Общественная активистка вывозила уклонистов заграницу

Как обычно в отопительный сезон платежи за коммуналку значительно увеличиваются. И вопросов у потребителей появляется больше, особенно с учетом военного времени. Еще с началом полномасштабного вторжения возникли разные ситуации: кто-то потерял работу, кто-то уехал из дома, а кто-то и вовсе лишился родных стен. За последние девять месяцев таких семей стало больше, а значит и вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в нестандартных случаях очень актуальны. «Одесская жизнь» отвечает на самые распространенные вопросы.

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