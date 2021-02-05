Обрушившийся памятник архитектуры на Канатной в Одессе обрастает новой кладкой (фото)

В Одессе продолжают восстанавливать памятник архитектуры на улице Канатной, 5 (угол переулка Нахимова), часть которого была обрушена в апреле прошлого года.

С этого обвала в прошлом году в Одессе началась целая серия так называемых «карантинных обрушений».

Дом восстанавливают. Он обрастает новой кирпичной кладкой, и от прошлогоднего обвала, от зияющей «дыры» в памятнике архитектуры уже мало что осталось. Об обрушении пока напоминает только «верхушка» и крыша здания.

Все это можно увидеть как с угла, так и из двора дома (вход с переулка Нахимова, 3). Новой кирпичной кладкой дом частично покрыт и со стороны улицы Канатной.

Напомним, здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Дом доходный биржевой артели». Он был построен в 1893 году. Потом здание перестраивалось и даже надстраивалось (третий этаж появился позже). Известен как дом Шестовской и Новомиргородской биржевой артели. В 1938 году здесь располагался Учетно-экономический техникум госбанка.

Фото автора