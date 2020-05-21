Обрушение дома на Торговой, 20: пострадавшим помогают отыскать пожитки и ценные вещи

Улица Торговая, где произошло обрушение дома, по-прежнему перекрыта. Пропускается только спецтехника. Разговариваю со спасателями. Сейчас ликвидируют последствия обрушения 18 мая. Ситуация сложная: из дома отселены ведь не только люди, чьи квартиры разрушены, но и все остальные.

Конечно, главные мероприятия — это ликвидация последствий разрушения стены четырехэтажного жилого дома, а именно: демонтаж аварийной части кровли и здания со стороны внутреннего двора, работы по расчистке разрушенных конструкций с территории котлована.

Рядом с тем, что осталось от фасада пострадавшего дома, выложены самые разные вещи: это то, что обнаружили спасатели в пострадавших квартирах, то, что уцелело. Время от времени сюда с большой осторожностью пропускают (по одному-два человека) тех, кто остался без квартир. Пострадавшие одесситы иногда находят какие-то свои уцелевшие вещи.

Денис Родионов, чья квартира была на четвертом этаже, и который теперь с мамой и женой живет в гостинице, просит корреспондента «Одесской жизни» выразить благодарность спасателям и представителям полиции, которые работают на месте обрушения дома.

— Я вам уже рассказывал, что мы остались совсем без ничего. Но благодаря спасателям нам удалось вернуть кое-какие наши вещи. Они ведь не только завалы разбирают, но и выносят то, что уцелело и осталось в разрушенных квартирах. Так мне удалось вернуть свой уцелевший ноутбук, ордена и медали деда, которые мы бережно хранили в семье. Работа у ребят хорошо отлажена. Когда отыскивается что-то ценное, тут же вызывается представитель полиции, составляется акт, а потом находится владелец, — рассказывает Денис.

Пока продолжаются работы по ликвидации последствий, пока пострадавшим одесситам удается вернуть хоть что-то, обеспокоенные жители соседних домов стоят здесь же. Их теперь меньше, чем в первые дни, но градус беспокойства не падает.

Людмила Дубровина, живущая на Княжеской, 32 (это совсем рядом с местом, где была баня), рассказывает примерно то же, что и все, кто живет рядом с несчастным домом: как только начались работы по демонтажу бани, по стенам квартиры пошли трещины.

— С сентября месяца прошлого года — стук и стук, и все сотрясается, — говорит она.

Ольга Тихоновна, живущая здесь же, говорит, что ее квартира пока без трещин, а вот стены квартиры соседки сплошь покрыта ими.

— Вот выхожу сюда время от времени, смотрю на весь этот случившийся кошмар, как и все остальные, кто живет рядом. У нас всех теперь один вопрос: что будет дальше?.. — выражает обеспокоенность одесситка.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.