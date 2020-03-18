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Новости Одессы и Одесской области

Облсовет оспорит в суде отмену увольнения директора одесского худмузея

Облсовет оспорит в суде отмену увольнения директора одесского худмузея

Казалось бы, в ситуации с чередой попыток снять с поста директора худмузея Александра Ройтбурда уже пора поставить точку.

Решение уволить его, принятое облсоветом в сентябре прошлого года, не понравилось не только горожанам, а и Минкульту.

Благодаря вмешательству культурной общественности Александра Ройтбурда удалось восстановить в должности. Причем через суд на законном основании.

Однако, как оказалось, это еще не конец истории.

Как сообщил один из депутатов изданию УСИ, облсовет намерен обжаловать судебное решение. Депутатский корпус уже подал на апелляцию.

Фото: censor.net

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