Объявили конкурс: в Одессе благоустроят прогулочную зону рядом с Оперным театром

У здания театра облагородят асфальтовое покрытие. Кроме того, в том же районе хотят провести реконструкцию территории в сквере Пале-Рояль.
В целом капитальный ремонт собираются провести на площади около десяти соток.
Об этом сообщается на сайте госзакупок Prozorro.
В горуправлении дорожного хозяйства уже ищут подрядчика — объявили конкурс на лучший проект благоустройства.
Тендерные предложения можно подавать до 11 ноября. А уже до конца следующего года там планируют завершить все ремонтные работы.
Предполагается, что ремонт обойдется мэрии в 3,8 млн грн.
Фото: tamtour.com.ua