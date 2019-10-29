Объявили конкурс: в Одессе благоустроят прогулочную зону рядом с Оперным театром

У здания театра облагородят асфальтовое покрытие. Кроме того, в том же районе хотят провести реконструкцию территории в сквере Пале-Рояль.

В целом капитальный ремонт собираются провести на площади около десяти соток.

Об этом сообщается на сайте госзакупок Prozorro.

В горуправлении дорожного хозяйства уже ищут подрядчика — объявили конкурс на лучший проект благоустройства.

Тендерные предложения можно подавать до 11 ноября. А уже до конца следующего года там планируют завершить все ремонтные работы.

Предполагается, что ремонт обойдется мэрии в 3,8 млн грн.

Фото: tamtour.com.ua