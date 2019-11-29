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Новости Одессы и Одесской области

Обігнали Харків та Львів: Одеса покращила позиції у світовому рейтингу інноваційних міст

Обігнали Харків та Львів: Одеса покращила позиції у світовому рейтингу інноваційних міст

З українських міст у рейтингу Одесу обігнав лише Київ.

У глобальному індексі інноваційних міст світу 2thinknow (Innovation Cities Global Index) Одеса виявилася на 455-му місці з 500 міст світу.

Дані опубліковані на сайті рейтингу, де перші три місця займають Нью-Йорк, Токіо і Лондон.

Українська столиця зайняла 347 місце, піднявшись за рік на 52 позиції, Харків – 468, Львів- 470, Дніпро- 477, Запоріжжя – 485.

Тобто, з українських міст у рейтингу Одесу обігнав лише Київ.

У число інноваційних міст також увійшли Донецьк – 489, Севастополь – 490 і Сімферополь – 494 (всі три останніх міста вказані як українські).

Глобальний рейтинг інноваційних міст світу міжнародного агентства 2thinknow (Австралія) складається з 2007 року. Це фактично єдиний інноваційний рейтинг міст світу, підсумки якого підводяться регулярно.

У 2019 він охопив понад 500 світових міст. Рейтинг дозволяє визначити потенціал в області створення, впровадження і трансляції інноваційних ідей.

Експерти, зокрема, аналізують такі показники, як ВРП, рівень матеріального добробуту і освіти, податок на прибуток підприємств, рівень розвиненості промислового виробництва, кількість в місті штаб-квартир багатонаціональних корпорацій, наявність в ньому промислових кластерів, стратегія просування бренду міста, політика уряду в сфері ІТ, розвиненість бездротових мереж, розвиненість карткових платежів.

Фото: UA:Перший

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