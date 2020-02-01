Обговорять захист прав дітей: в Одесу з робочим візитом приїде міністерка соціальної політики

В отопительный период платежи за коммунальные услуги возрастают: появляется дополнительная графа «Отопление», да и за электроэнергию приходится платить больше. В это время справиться с финансовой нагрузкой помогает социальная помощь от государства в виде субсидий и льгот. Но не все и не всегда могут ею воспользоваться? Почему?

ПОДРОБНЕЕ