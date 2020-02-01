Обговорять захист прав дітей: в Одесу з робочим візитом приїде міністерка соціальної політики

У понеділок, 4 лютого, в Одесу з робочим візитом приїде міністерка соціальної політики Юлія Соколовська.
Про це повідомляє Пушкінська.
Соколовська проведе нараду, присвячену забезпеченню прав дітей в Одеській області та реформування інтернатів до дитячих будинків сімейного типу.
У нараді візьмуть участь представники Кабміну і представники профільних департаментів.
Юлія Соколовська відвідає центр раннього втручання на базі дитячої поліклініки на проспекті Глушка, дитячий реабілітаційний центр ім. Бориса Литвака і табір «Молода гвардія».
Фото: Слово і Діло
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