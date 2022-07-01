О ситуации на фронте на утро 128-го дня войны от Генштаба ВСУ

Сегодня, в пятницу, 1 июля 2022 года, начались сто двадцать восьмые сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению. Генштаб Вооруженных сил нашей страны информирует о ситуации на фронте на утро этого дня.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На последнем враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гремяч, Михальчина Слобода, Колос Черниговской области и Стариковое и Атинское Сумской области.

На Харьковском направлении противник сосредоточил группировку войск Западного военного округа, осуществляет оборону ранее занятых рубежей, систематически обстреливает подразделения Сил обороны Украины для сковывания их действий.

Так, из артиллерии, были обстреляны районы населенных пунктов Базалиевка, Победа, Верхний Салтов, Норцовка, Чеполь, Дмитровка, Барвенково, Мосьпаново, Большая Бабка, Сороковка и Пришиб.

На Славянском направлении войска противника продолжают ведение обороны, перегруппировываются и пытаются улучшить тактическое положение. Агрессор совершил артиллерийские обстрелы позиций наших войск неподалеку от Долины, Мазановки, Дибровного, Грушувахи, Адамовки, Гусаровки и Ивановки.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на окружении наших войск в Лисичанском районе с юга и запада, установлении полного контроля над Луганской областью и пытается блокировать логистическое обеспечение наших подразделений.

На Лисичанском направлении обстреливает наши позиции по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Лисичанск и Волчоярка. Враг пытается взять под контроль участок автодороги Бахмут – Лисичанск, но безуспешно.

Одновременно враг активизировал боевые действия на Краматорском направлении.

На Бахмутском направлении противник обстреливает из артиллерии районы населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Возрождения, Майорска и Угледарской ТЭС. Пытается улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Покровское, успеха нет.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал наши позиции со ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

На Южнобужском направлении противник продолжал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Березнеговатое, Партизанское, Киселевка, Шевченково, Таврическое. Вел воздушную разведку беспилотниками.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг продолжает удерживать три носителя высокоточного оружия.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение по скоплениям живой силы и военной технике российских оккупантов.