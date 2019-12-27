О погоде в Одессе и области: будут ли снежными праздничные дни?

Накануне новогодних праздников у одесситов и жителей региона есть шанс окунуться в зимнюю сказку.

Об этом рассказали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает pushkinska.net.

Снег может пойти уже 28 декабря. Правда, осадки, по прогнозам, будут незначительными и, больше затронут область, особенно северную ее часть.

В этот день там стоит быть готовым к налипанию снега, гололеду и гололедице.

Но температура сильно не упадет, а сохранится в пределах от 2 градусов мороза до 3 тепла.

Осадки предвидятся также 29 и 30 декабря. В эти дни ожидаются порывы ветра до 15-17 м/с. Ночью будет от 2° мороза до 3° с пометкой плюс, днем – 0-5 градусов тепла.

А вот на Новый год, 31 декабря, скорее всего, снега не будет. Днем температура воздуха прогреется от 0 до 5 градусов тепла. Ночью ожидается небольшой мороз – от 1 до 6 градусов.

Фото: s.karelia.news

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