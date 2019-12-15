О фруктах и овощах, или Сказка о сложных вещах: в одесском театре музкомедии готовят премьеру (фото)

Ох, и трудная это работа — возрождать знаменитую сказку на современной сцене для детей компьютерной эпохи. Между тем, как говорит режиссер-постановщик спектакля, солист Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного Виталий Сиников (Платов), «тема ведь вечная, на все поколения…».

Здравствуй, Чиполлино!

Итак, в дни школьных каникул одесские ребята, их родители, бабушки и дедушки получат замечательную возможность увидеть на сцене Музкомедии вечную историю, написанную Джанни Родари. Либретто к сказочному мюзиклу написал И. Шуб, музыка — И. Поклада, стихи — А. Вратарева.

В ощущение сказки и зимнего новогоднего чуда зритель будет погружен еще до спектакля: детей встретят Дед Мороз и Снегурочка, каждая программка будет «оснащена» книжкой-раскраской. Ну, а потом начнется волшебное действо, где среди зимы оживут фрукты и овощи и заговорят со зрителями о самых важных вещах на свете — бесстрашии и достоинстве, горячем желании и умении добиться справедливости. И, конечно же, о самом главном — настоящей любви и истинной дружбе. И отважный мальчик Чиполлино, который был героем многих поколений, снова поведет за собой других героев.

— По большому счету, речь ведь идет о том, что «нельзя быть овощем», особенно если ты вкусил в полной мере, что такое власть. Конечно, это, прежде всего, сказка с прекрасной музыкой и отличным текстом о добре и зле. Но еще и с большим подтекстом! Потому мы и говорим, что спектакль не только детский, — сразу дает подсказку режиссер-постановщик Виталий Сиников.

Знакомые все лица и типажи

В спектакле заняты многие юные таланты, это и артисты «Театральной продленки», которая работает при ОАТМК, и приглашенные талантливые ребята. Они вместе с взрослыми артистами выкладываются на репетициях, создавая классическую сказку в насыщенной подаче. И все это — в ярких декорациях, прекрасных костюмах (сценография, декорации — Станислав Зайцев, художник по костюмам — Елена Лесникова) под прекрасную музыку.

А еще вас ожидает некая «зашифрованная», хотя и вечная тьма вопросов, на которые приходится давать ответы всю жизнь — с кем ты и каков ты, куда идешь, как поступаешь, что для тебя важно на самом деле? Спектакль ведь об этом — об очень простых и одновременно невероятно сложных важных вещах.

Он будет и немного грустным, и добрым, а еще — смешным, и его герои, поделенные на два лагеря, покажутся ну очень узнаваемыми. Знакомые все лица, говоря словами классика? Да, но, главное — знакомые все типажи. И вы не сможете не захохотать, когда «ваше кислейшество» синьор Лимон станет интересоваться раз за разом, любит ли его народ. И вы не сможете не сопереживать необыкновенным приключениям мальчика-Луковки и его друзей.

— Это история о том, как само зло порождает героя, который будет с ним же и бороться. Потому что однажды находится герой, который приходит к выводу, что изменить мир к лучшему можно лишь тогда, когда к лучшему меняться начнешь ты сам. Это и есть главная революция человека — та, что происходит в собственной голове, — говорит Виталий Сиников.

Главное — зритель

Юные артисты, которые заняты в спектакле (роль Чиполлино, к примеру, играют в разных составах три юных таланта) — это уже и исполнители с опытом, и те, кто выйдет на сцену впервые.

Ребята говорят о своих ролях по-разному. Главное, что вычленила из разговора с ними: работать интересно, хоть и сложно, но без этого и жизнь свою не представляют.

К примеру, Богдан Гончаренко (один из будущих Чиполлино), Андрей Конюшняк (мальчик-Вишенка), Соня Секриеру (Редисочка), которые только-только окончили работать на очередной репетиции, уже делятся опытом. Говорят, что всегда бывает так — «за кулисами — дрожь, на сцене — кайф». А еще признаются, что самое главное – «чтобы понравилось зрителям».

В добрый путь, спектакль о большом и важном, о добром и злом, о нас с вами — маленьких и больших!

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