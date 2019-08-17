О чем теперь расскажет этикетка: в августе начали действовать новые правила маркировки продуктов

Вступил в силу закон о введении новых правил маркировки упаковки продуктов питания. Изменения внесены в соответствии с европейскими стандартами. В чем суть этих нововведений и на что стоит обратить внимание?

Четко и разборчиво. Согласно новым правилам маркировки, теперь информация о составе продуктов питания должна быть напечатана крупным шрифтом – не менее 1,2 мм (было – 0,8 мм), а цвет самого текста не должен сливаться с фоном упаковки. Это новшество дает возможность легко прочитать этикетку (раньше это сделать было трудно даже в очках).

Пищевые добавки и красители. Стоит также обратить внимание, что в списке ингредиентов, входящих в состав продукта, отдельно будут выделены растительные жиры (например, пальмовое масло) и пищевые добавки, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Особенно эта информация будет полезна для диабетиков, гипертоников и людей с непереносимостью глютена, лактозы, арахиса и прочих аллергенов.

Минимальный срок годности. Привычная маркировка «Использовать до…» будет теперь применяться только для скоропортящихся продуктов (рыба, вареные колбасы, свежее мясо и молоко). Новыми правилами вводится такое понятие, как «минимальный срок годности». Под этим термином подразумевается дата, после которой продукт все еще можно употреблять, хотя его качество может измениться. На упаковке это будет выглядеть так:

«Рекомендуется употребить до…» – день и месяц (без года) – если минимальный срок хранения до трех месяцев;

«Рекомендуется употребить до…» – месяц и год – если продукт хранится 3-18 месяцев;

«Рекомендуется употребить до конца…» – учитывается только год – если минимальный срок хранения 18 и более месяцев.

Содержание воды. Для любителей замороженных рыбных и мясных полуфабрикатов еще одно приятное новшество. Теперь на упаковке будет указано, сколько раз размораживался и замораживался полуфабрикат, а также содержание воды в килограмме продукта, если ее там более 5%. То есть за лед платить не придется.

Однако несмотря на то что закон о новых правилах маркировки продуктов уже вступил в силу, у производителей есть еще три года для переходного периода. Поэтому меняться этикетки будут постепенно.

Если продукт был изготовлен до введения новых правил, то сниматься с реализации он не будет до конца срока его годности.

Если после, то придерживаться норм закона по маркировке товара в переходный период или нет, – это пока добровольное дело производителя.

Без срока годности. В новых правилах маркировки продуктов сказано, что на упаковках с сахаром, солью, алкоголем, уксусом, а также хлебобулочными изделиями, сладостями, свежими фруктами и овощами указывать срок годности теперь не обязательно.

Фото: informationdiary.com