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О боевых потерях российских оккупантов на 11-й день войны

О боевых потерях российских оккупантов на 11-й день войны

В период с начала российской агрессии против Украины, 24 февраля, вплоть до сегодняшнего дня, 6 марта 2022 года, враг продолжает нести колоссальные потери как личного состава, так и боевой техники.

Рецепты

По информации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника на сегодняшний день ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 тыс. человек;
  • танков ‒ 285 единиц;
  • ББМ ‒ 985 единиц;
  • артиллерийских систем – 109 единиц;
  • РСЗО – 50 единиц;
  • средства ПВО – 21 единица;
  • самолетов – 44 единицы;
  • вертолетов – 48 единиц;
  • автомобильной техники – 447 единиц;
  • легких скоростных катеров – 2 единицы;
  • цистерн с ППМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Также в ВСУ сообщают, что враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников «русского мира». В частности, в Луганской области весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков.

Только вчера в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области с передовых позиций доставили более 650 раненых представителей российских оккупационных войск. Большая часть – с попаснянского направления. Все они преимущественно в тяжелом состоянии.

Из-за отсутствия в больнице свободных мест, оккупанты, получившие незначительные телесные повреждения (контузии, легкие ранения) даже не принимаются в медучреждение. После оказания первой медицинской помощи их в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск вооруженных сил России перемещают на линию боевого столкновения для введения дальнейших боевых действий в качестве «пушечного мяса». Известно, что личный состав 6-го мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству.

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Фото Макса Левина

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Редакция ПРОФИЛЬ

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