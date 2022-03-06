О боевых потерях российских оккупантов на 11-й день войны

В период с начала российской агрессии против Украины, 24 февраля, вплоть до сегодняшнего дня, 6 марта 2022 года, враг продолжает нести колоссальные потери как личного состава, так и боевой техники.
По информации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника на сегодняшний день ориентировочно составили:
- личного состава – более 11 тыс. человек;
- танков ‒ 285 единиц;
- ББМ ‒ 985 единиц;
- артиллерийских систем – 109 единиц;
- РСЗО – 50 единиц;
- средства ПВО – 21 единица;
- самолетов – 44 единицы;
- вертолетов – 48 единиц;
- автомобильной техники – 447 единиц;
- легких скоростных катеров – 2 единицы;
- цистерн с ППМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Также в ВСУ сообщают, что враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников «русского мира». В частности, в Луганской области весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков.
Только вчера в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области с передовых позиций доставили более 650 раненых представителей российских оккупационных войск. Большая часть – с попаснянского направления. Все они преимущественно в тяжелом состоянии.
Из-за отсутствия в больнице свободных мест, оккупанты, получившие незначительные телесные повреждения (контузии, легкие ранения) даже не принимаются в медучреждение. После оказания первой медицинской помощи их в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск вооруженных сил России перемещают на линию боевого столкновения для введения дальнейших боевых действий в качестве «пушечного мяса». Известно, что личный состав 6-го мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству.
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Фото Макса Левина