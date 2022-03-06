Война в Украине, 11-е сутки: оперативные данные Генштаба ВСУ (видео)

Начались 11-е сутки героического противостояния народа Украины российскому военному вторжению. Оперативную информацию по поводу российского вторжения по состоянию на 06:00 часов воскресенья, 6 марта, предоставил Генштаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

В настоящее время ВСУ и подразделения Сил безопасности и обороны страны ведут яростные бои за удержание определенных рубежей.

Противник, неся потери, предпринимает постоянные попытки уклонения от прямого огневого контакта с нашими войсками.

Группировка сил обороны ведет оборонительную операцию на Юге, Востоке и Севере Украины с тем чтобы не допустить врага вглубь страны и для восстановления контроля над временно оккупированными территориями, а также отражает удары средств воздушного нападения противника.

Группировка объединенных сил проводит оборонную операцию в восточной части Донецкого операционного района. Основные усилия сосредоточены на обороне города Мариуполя и нанесении огневого поражения превосходящим силам противника.

Другие группировки проводят оборонную операцию и ведут оборонительные бои на Слобожанском и восточной части Таврического направлений.

В частности, украинские военные остановили колонны противника, пытавшегося выдвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи.

На Сиверщине проводится операция по обороне города Чернигова.

На Волынском направлении идет подготовка полосы обороны вдоль государственной границы Украины.

На приморском направлении осуществляется оборона пунктов базирования морских портов на Черном море. Так, в Николаевской области был спланирован и произведен захват значительного количества бронированной и автомобильной техники российских оккупантов.

В других направлениях части и подразделения ВСУ проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны с целью недопущения наступательных действий и деятельности диверсионно-разведывательных групп противника.

Группировка Воздушных Сил ВСУ сосредоточила усилия на отражение ракетно-авиационных ударов противника и противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск.

В целом на утро 6 марта потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют 88 самолетов и вертолетов.

Некоторых вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские военные. Им оказали медицинскую помощь, и они уже дают показания о преступлениях путинского режима против человечности.

Противник пытается не потерять наступательный потенциал, но в сложившейся обстановке несет большие потери. За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. А резервы российских оккупантов, поступающих на доукомплектование подразделений, пребывают в крайне низком морально-психологическом состоянии, будучи осведомленными о реальном положении дел.

Фото Макса Левина, видео Генштаба ВСУ