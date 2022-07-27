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Новым Генпрокурором стал одессит

Новым Генпрокурором стал одессит

27 июля 2022 года Верховная Рада поддержала назначение Андрея Костина Генеральным прокурором Украины. Решение поддержали 299 народных депутатов.

Андрей Костин – юрист из Одессы. В 2019 году стал народным депутатом Украины от партии «Слуга народа». В парламенте работал в Комитете по вопросам правовой политики, потом возглавил его.

Костин окончил Одесский национальный университет им. Мечникова. Работал адвокатом, является учредителем юридической компании «Право» и общественной организации «Одесский дипломатический клуб».

По данным ресурса «Чесно», в 2021 году Костин принимал участие в конкурсе на должность главы САП и не прошел собеседование. Также Общественные организации Центр противодействия коррупции, Фонд DEJURE, Автомайдан и Трансперенси Интернешнл Украина не рекомендовали Костина как возможного руководителя САП.

На посту Генпрокурора Костин сменил Ирину Венедиктову, которую накануне отправил в отставку президент Зеленский.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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