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Новости Одессы и Одесской области

Новый рекорд Украины установили на Потёмкинской лестнице

Новый рекорд Украины установили на Потёмкинской лестнице

11 июля в Одессе было зафиксировано сразу три национальных рекорда, причем главный из них — впервые в Украине.

Национальный рекорд Украины «Самое большое количество моделей на Потемкинской лестнице» установлен в рамках проекта Odessa Fashion Week Cruise. Всего в установлении рекорда участвовали 525 моделей в возрасте от 2 месяцев до 49 лет из разных модельных агентств, которые представили коллекции дизайнеров. Собрались модели из разных городов Украины, а также Молдовы и Беларуси.

Сертификат об установлении рекорда на самое большое количество моделей, собравшихся в одном месте, вручила организаторам представитель Национального реестра рекордов Украины Екатерина Чедаринская.

Также были зафиксированы рекорды на самую юную и взрослую модель.

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