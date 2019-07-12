Новый рекорд Украины установили на Потёмкинской лестнице

11 июля в Одессе было зафиксировано сразу три национальных рекорда, причем главный из них — впервые в Украине.

Национальный рекорд Украины «Самое большое количество моделей на Потемкинской лестнице» установлен в рамках проекта Odessa Fashion Week Cruise. Всего в установлении рекорда участвовали 525 моделей в возрасте от 2 месяцев до 49 лет из разных модельных агентств, которые представили коллекции дизайнеров. Собрались модели из разных городов Украины, а также Молдовы и Беларуси.

Сертификат об установлении рекорда на самое большое количество моделей, собравшихся в одном месте, вручила организаторам представитель Национального реестра рекордов Украины Екатерина Чедаринская.

Также были зафиксированы рекорды на самую юную и взрослую модель.