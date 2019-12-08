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Новости Одессы и Одесской области

Новый пожар в Одессе: в квартире десятиэтажки погибли два человека

Новый пожар в Одессе: в квартире десятиэтажки погибли два человека

Сотрудники Малиновского отдела полиции расследуют обстоятельства пожара, в котором погибли два человека.

Как сообщает ГУ НП Одесской области, возгорание произошло ночью в квартире на пятом этаже десятиэтажного дома на улице Святослава Рихтера.

Во время тушения пожара на площади двух метров квадратных спасатели обнаружили тела двух мужчин. Один из погибших – 56-летний хозяин, личность второго устанавливают.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

По данному факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

Фото: abcnews.com.ua

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13 минут назад
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