Новый “большой” департамент Одесской мэрии возглавил бизнесмен

В конце прошлого года в Одесском горсовете решили объединить два департамента и управление в одно подразделение. С 30 января его возглавил Иван Липтуга.

В конце прошлого года в Одесском горсовете решили объединить два департамента и управление:

Вместо Департамента культуры и туризма, Департамента международного сотрудничества и маркетинга, и Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия, появился один большой Департамент культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции в составе совета.

Сегодня у нового Департамента появился руководитель. Это Иван Липтуга. В стране и Одессе он известен как президент Национальной туристической ассоциации Украины.

С ним связывают разработку туристического символа Одессы – якоря-сердца. Также раньше Иван Липтуга был директором департамента туризма и курортов Министерства экономического развития Украины.

Объединение департаментов в горсовете объясняют тем, сейчас, после того, как центр Одессы внесли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, в городе будут особо тщательно относиться к направлениям культуры и туризма.