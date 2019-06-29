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Новости Одессы и Одесской области

«Общительные одесские белки»: общественники готовят проект для парка Победы по образцу британского

«Общительные одесские белки»: общественники готовят проект для парка Победы по образцу британского

Платформа «Доброе дело» по замыслу её создателя планирует обустроить в одном из одесских парков кормушки для белок, увеличив число пушистых красавиц в этом небольшом уголке природы посреди огромного города.

Как рассказал руководитель платформы Анатолий Кавун, идея пришла после посещения одного из английских парков — там белок было много, они не боялись подходить к людям и брать корм из их рук.

Смотрители парка рассказали, что для реализации такого проекта нужно:

  • обустроить и регулярно наполнять кормушки для белок в парке;
  • в нескольких местах в парке продавать корм, чтобы отдыхающие не кормили белок фаст-фудом;
  • запретить владельцам собак натравливать своих питомцев на белок;
  • самим посетителям и их детям запретить пугать белок или кидать в них разные предметы.

«Всего-то надо — кормушки, желание, ну и немного настойчивости, а также понимания, что это наши общие городские питомцы!», — говорит Анатолий Кавун.

Сейчас общественники подыскивают для парка оптимальный вариант кормушек. Помощь мастера уже предложили и в КП «Горзелентрест».

 

Фото: tailytales

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