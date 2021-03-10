Новорожденные одесситы: сколько младенцев появилось на свет за первую весеннюю неделю?

За первую неделю весны в городских роддомах Одессы появились на свет 219 младенцев, что на 48 детей больше, чем неделей ранее. Среди новорожденных одесситов – одна пара близнецов, сообщает пресс-служба городского совета.

На прошлой неделе родилось больше мальчиков – их появилось на свет 116, что на 28 детей больше, чем на предыдущей неделе. Также за неделю увидели свет 103 маленькие одесситки (неделей ранее родились 83 девочки).

Первенство по количеству новорожденных на прошлой неделе получил городской родильный дом №1 – здесь появились на свет 72 младенца.

Сейчас прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских роддомов Одессы.

Как сообщалось, на минувшей неделе в родильных домах Одессы появился на свет 171 новорожденный, в том числе две двойни.