Новорожденные одесситы: сколько младенцев появилось на свет на прошлой неделе?

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 149 новорожденных, в числе которых две пары близнецов.
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По данным Одесского горсовета, новорожденные мальчики одержали минимальное численное преимущество над девочками – на свет появились 75 маленьких одесситов и 74 юные одесситки.
Лидерство по числу принятых родов на минувшей неделе принадлежит городскому роддому №1, где увидели свет 49 младенцев.
В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.