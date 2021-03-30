Новорожденные одесситы: сколько младенцев появилось на свет на прошлой неделе?

Одесские фонтаны начнут запускать с 1 апреля Уже с 1 апреля в Одессе начнут запускать городские фонтаны. Первые на очереди – фонтаны в центре города. ПОДРОБНЕЕ

Одесские истории: как обучали детей в XIX веке (видео) Поначалу школьное образование было недоступно одесситам. Поэтому они занимались этим дома с помощью французских гувернанток и гувернеров. Еврейские дети получали образование в хедерах – школах для бедных еврейских детей. ПОДРОБНЕЕ