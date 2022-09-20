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Новорожденные одесситы: сколько малышей появилось на свет за прошедшую неделю?

Новорожденные одесситы: сколько малышей появилось на свет за прошедшую неделю?

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 164 маленьких украинца, что на шесть детей больше, чем неделей ранее. За неделю население Одессы пополнили две двойни.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Количественное превосходство на прошедшей неделе осталось за новорожденными девочками – на свет появились 88 маленьких одесситок и 76 юных одесситов.

Первое место по числу новорожденных на минувшей неделе разделили городские родильные дома №5 и №7, в каждом из которых увидели свет по 39 младенцев.

Все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Кстати, напомним: в Одессе возобновлен прием документов на получение комплексной услуги «еМалятко». Документы на услугу «еМалятко» принимают в одесских роддомах №4 и №5.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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