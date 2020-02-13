Новопризначений керівник Одеського припортового заводу просить знизити йому зарплату у 10 разів

В.о Голови Правління ПАТ «Одеський припортовий завод» звернувся до Фонду державного майна України та Наглядової ради підприємства з проханням про зменшення власної заробітної плати.

Про це повідомляє пресслужба Одеського припортового заводу

Виконуючий обов’язки Голови Правління ПАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) Микола Синиця, якого було призначено на посаду розпорядженням Кабінету Міністрів № 46 від 24 січня 2020 року, звернувся до Фонду державного майна України (ФДМУ) та Наглядової ради підприємства з проханням про зменшення власної заробітної плати.

Згідно з п. 5.1 Контракту з виконуючим обов’язки голови правління-директора ПАТ «ОПЗ» від 05.02.2020 р. №769, за виконання обов’язків щодо управління Миколі Синиці встановлено заробітну плату у вигляді посадового окладу в розмірі 60 мінімальних посадових окладів працівників основної професії підприємства.

У листі, направленому голові ФДМУ Дмитру Сенниченко та заступнику голови ФДМУ, голові Наглядової ради ОПЗ Сергію Ігнатовському, Микола Синиця просить зменшити встановлену заробітну плату з урахуванням фінансового становища ОПЗ.

– Вважаю, що фінансовий стан підприємства не дозволяє на поточний час виплачувати мені заробітну плату, установлену Контрактом. У зв’язку з цим, прошу змінити пункт 5.1 зазначеного Контракту та встановити мені заробітну плату на рівні заробітної плати попереднього виконуючого обов’язки голови правління-директора ПАТ «ОПЗ, — зазначає у листі в.о Голови Правління ОПЗ Микола Синиця.

Фото: LIGA.net

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