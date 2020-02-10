На Одеському припортовому заводі представили нового голову правління підприємством

Сьогодні, 10 лютого, заступник Голови Фонду державного майна України Сергій Ігнатовський відвідав з робочим візитом ПАТ «Одеський припортовий завод», де представив стратегію розвитку заводу та нового в.о. голови правління підприємства Миколу Синицю.

Про це пише Фонд державного майна України.

В основу стратегії розвитку ОПЗ покладений сталий розвиток підприємства, забезпечення інтересів держави та працівників. Ключові питання заходу були пов’язані з перспективою функціонування підприємства та проведенням запланованої його приватизації.

Сергій Ігнатовський підкреслив значення ОПЗ для Одеської області. Підприємство є містоутворюючим для області та відіграє вагому роль в економіці регіону. Проте, довгий час завод був об’єктом суперечок між різними фінансово-політичними групами, які періодично блокували його роботу. Мета Фонду державного майна – викорінення подібних практик та недопущення олігархічних груп до ресурсів та важелів управління ОПЗ.

– ОПЗ має стати одним із найбільших платників податків в області, створювати велику кількість робочих місць в суміжних областях та отримати статус одного з промислових гігантів України. Дії Фонду держмайна спрямовані на те, щоб допомогти заводу відновити цей статус, – зазначив заступник Голови Фонду.

Наразі Фонд розробляє механізми реструктуризації боргу підприємства перед кредиторами для подальшого розрахунку. Проблема заборгованостей не вплине на виробничий процес, заявив Сергій Ігнатовський.

Для забезпечення максимально конкурентної приватизації ОПЗ на підприємстві працює інвестиційний радник, діяльність якого сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства та подальшому залученню інвесторів, котрі гарантуватимуть модернізацію ОПЗ, створення нових робочих місць та дотримуватимуться стандартів соціальної відповідальності.

Сергій Ігнатовський також запевнив, що держава не допустить реалізації ризиків, пов’язаних з приватизацією підприємства: «Існують побоювання, що після приватизації завод буде порізаний на металобрухт. Поспішаю розвіяти ці страхи – держава буде пильно стежити за дотриманням інвестиційного договору і здійснюватиме передбачені законами заходи у разі його порушення».

Новий в.о. голови ОПЗ Микола Синиця привітав трудовий колектив заводу та підкреслив значення працівників для підприємства:

– Люди – це найцінніший капітал і єдина надійна конкурентна перевага. Гроші можна позичити, технології купити, а людський ресурс – безцінний. Тому пріоритетом для мене є ви – працівники, на яких тримається це підприємство.

Микола Синиця підкреслив, що керівництво ОПЗ гарантуватиме гідну оплату праці та соціальне забезпечення. На особистому контролі в. о. голови ОПЗ знаходяться питання безпеки праці на виробництві.

Фото: УНІАН

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