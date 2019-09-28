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Новости Одессы и Одесской области

Новое в оплате коммуналки: когда надо передавать показания электросчетчика

Новое в оплате коммуналки: когда надо передавать показания электросчетчика

Потребители коммунальных услуг, которые имеют приборы учета, обязаны вовремя сообщать показания счетчиков поставщику услуг. От этого зависит сумма, которая будет стоять в платежке. Недавно Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменила сроки подачи показаний электросчетчиков. О чем должны знать потребители?

В июле НКРЭКУ приняла Постановление №1525*, которое внесло изменения в Правила розничного рынка электроэнергии. Согласно новым Правилам, потребители должны сообщать данные приборов учета электроэнергии в течение двух последних рабочих дней месяца или в течение трех первых дней следующего месяца. Переданные в этот период данные будут считаться данными на первое число календарного месяца.

В последнее время активно обсуждается возможность снижения тарифов на коммунальные услуги. Так, мы уже писали о том, что в июне правительство приняло решение установить  предельные тарифы на отопление – не выше 1400 грн. (с НДС) за 1 Гкал при наличии счетчика и 35,21 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади при отсутствии счетчика. Кроме того, с мая мы все следим за тем, как «ползет» вниз тариф на газ (говорят, правда, – временно). А что с электроэнергией?

В июле, с введением рынка электроэнергии, значительно выросли тарифы для небытовых потребителей (школы, детские сады, больницы, воинские части и т.д.). Чтобы снять с них такую нагрузку, с 1 сентября на 20 копеек уменьшили тариф на передачу электроэнергии (тариф «Укрэнерго»). Казалось бы, то же самое можно сделать и для бытовых потребителей. Но, как сказала председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко, цены на электрическую энергию для населения, наоборот, надо повышать – с тем чтобы уменьшить дотации небытовым потребителям.

На сегодняшний день, согласно постановлению НКРЭКУ № 220 от 26 февраля 2015 года, тариф вместе с НДС составляет:

  • при потреблении до 100 кВт/ч – 0,90 грн. за 1 кВт/ч;
  • при потреблении свыше 100 кВт/ч – 1,68 грн. за 1 кВт/ч.

Об утверждении изменений к постановлению НКРЭКУ №312 от 14 марта 2018 года «Об утверждении Правил розничного рынка электрической энергии».

Мария Васильева

Фото: budport.com.ua

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