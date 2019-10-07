Новое место для творческих людей: в Одессе открыли огромное арт-пространство SiniY Crab

Центр креативных искусств расположился в здании площадью около 1 тыс кв м на улице Приморской, 42.

В арт-пространстве есть выставочная площадка, учебные и лекционные зоны. Тут обучают керамике, росписи по стеклу, работают студии арт-печати, архитектурная, художественная, инженерная студия. Но на этом организаторы останавливаться не собираются.

«В наш век уплотнённого строительства многим не хватает банального гаража или творческой мастерской, где можно сделать что-то руками, распилить, постучать, покрасить. Возникла идея создать большую творческую мастерскую, где соберутся люди разных профессий и смогут реализовывать свои проекты, а также обучать всех желающих… профессиональный городской центр с новейшей материальной базой и оборудованием для обучения и практики», – рассказал один из основателей “Синего Краба” Михаил Рогов о своём видении работы арт-платформы.