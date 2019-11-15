Нові меблі та сучасне обладнання: невдовзі в Одесі відкриється нова сімейна амбулаторія (фото)

В амбулаторії працюватимуть маніпуляційний кабінет і кабінети щеплень, пункт забору крові, а також денний стаціонар на п’ять ліжок.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
У Суворовському районі Одеси, на вул. Давида Ойстраха, 7, готується до відкриття нова сімейна амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги №28.
Під час капремонту будівельники відремонтували покрівлю та обладнали водостоки, обробили фасад новими вентильованими системами, а також упорядкували прилеглу до сімейної амбулаторії територію.
Всередині будівлі були замінені інженерно-технічні комунікації: мережі електропостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, вентиляції; встановлені системи пожежної сигналізації та оповіщення, охоронної сигналізації. Також проведені монтаж стін і внутрішніх перегородок, виконано оздоблення внутрішніх приміщень, встановлені енергозберігаючі вікна та двері.
Для амбулаторії закуплені нові меблі та сучасне медичне обладнання відповідно до табеля оснащення – електрокардіографи, отоскопи, офтальмоскопи, дерматоскопи, ростоміри, ваги, холодильники, а також набір лінз для визначення гостроти зору.
У новій амбулаторії на вул. Давида Ойстраха будуть вести прийом вісім лікарів загальної практики – сімейної медицини. Тут працюватимуть маніпуляційний кабінет і кабінети щеплень, пункт забору крові, а також денний стаціонар на п’ять ліжок.
Фото: ОМР