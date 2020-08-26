Нові імена на алеї зірок і традиційний салют: як в Одесі відсвяткують День міста?

Про це повідомила пресслужба Департаменту культури та туризму Одеської міської ради.

Святкування Дня міста розпочнеться на Думській площі о 10:00 з підняття прапора Одеси.

Об 11:00 на алеї зірок біля Оперного театру будуть відкриті нові імена.

В 12:00 – у Преображенському парку відбудеться відкриття меморіальної стіни з іменами видатних одеситів і містобудівників. А уже о 12:30 – новий вхід в Одеський зоопарк, де пройде святкова програма.

І в 19:00 на Потьомкінських сходах відбудеться концерт зірок естради і традиційний салют.

Фото: priboi.news