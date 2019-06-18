Новую паромную линию собираются запустить из Черноморска в итальянский Бари

Украина предложила итальянской стороне открыть новую паромную линию, которая соединит Черноморск с городом Бари в южной Италии.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины, речь об этом шла во время визита украинской делегации в Италию.

На встрече обсудили также дополнительные квоты для автомобильных перевозок. Эти и другие разрешения украинская сторона получит уже осенью. Они позволят улучшить торговлю и сотрудничество между двумя странами.

Фото: “Укрферри”