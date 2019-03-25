﻿ Новая аллея появилась в парке Шевченко - Одесская Жизнь

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Новая аллея появилась в парке Шевченко

Новая аллея появилась в парке Шевченко

«Зеленую дорожку» назвали Аллеей благополучия и процветания.

В Одессе в парке Шевченко появилась новая аллея. Об этом сообщила одесситка Татьяна Череватая в Facebook. Волонтеры благотворительного фонда имени Александра Львовича Жолобова вместе с работниками “Горзелентреста” высадили в парке несколько десятков молодых рябин. Рябиновую дорожку назвали Аллеей благополучия и процветания, так как эта горькая ягода считается символом мира и счастья в семье.

Напомним, в Одессе появились уже две сиреневые аллеи.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе высадили шесть аллей сакур.

Фото: со страницы Татьяны Череватой.

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