﻿ Новая аллея появилась в парке Шевченко - Одесская Жизнь

«Зеленую дорожку» назвали Аллеей благополучия и процветания.

В Одессе в парке Шевченко появилась новая аллея. Об этом сообщила одесситка Татьяна Череватая в Facebook. Волонтеры благотворительного фонда имени Александра Львовича Жолобова вместе с работниками “Горзелентреста” высадили в парке несколько десятков молодых рябин. Рябиновую дорожку назвали Аллеей благополучия и процветания, так как эта горькая ягода считается символом мира и счастья в семье.

Напомним, в Одессе появились уже две сиреневые аллеи.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе высадили шесть аллей сакур.

Фото: со страницы Татьяны Череватой.